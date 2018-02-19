В ходе намеченного на 20 февраля визита в Екатеринбург секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак примет окончательное решение о схеме избрания депутатов нового созыва Екатеринбургской гордумы.
Как сообщил «URA.RU» источник в администрации уральской столицы, представители городской власти презентуют ему свой план избирательной реформы. По их мнению, в сентябре 2018 года по партийным спискам в гордуму должно быть избрано всего 10 муниципальных депутатов, по одномандатным округам — 26-27 человек. Какой конкретно будет последняя цифра, зависит от того, сохранятся ли прямые выборы главы Екатеринбурга (сегодня мэр избирается всенародно и является одним из депутатов).
Андрей Турчак сделает в Екатеринбурге ряд других важных заявлений. В частности, он должен рассказать о ходе подготовки к ребрендингу партии и новом порядке взаимодействия «Единой России» с представителями промышленной элиты.
Как ранее сообщало «URA.RU», Турчак проведет в Екатеринбурге партийный промышленный форум «Локомотивы роста: индустрии будущего». Мероприятие пройдет на площадке Уральского оптико-механического завода. В президиуме, помимо Турчака, будут находиться полпред президента в УрФО Игорь Холманских, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы, координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, статс-секретарь министра промышленного развития и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель министра финансов РФ — Андрей Иванов.
Помимо этого, в форуме примут участие все статусные свердловские единороссы. Из-за этого свои планы придется поменять представителям других парламентских партий: намеченное на 20 февраля заседание Законодательного собрания Свердловской области перенесено на 21 февраля. В рамках форума также пройдет очередное заседание Уральского МКС под председательством руководителя совета, депутата Госдумы Ивана Квитки.