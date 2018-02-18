12:04 18 февраля 2018 3

Музыкант пообещал своим поклонникам выпустить новые треки Фото: страница DJ Smash в Instagram

Российский музыкант Андрей Ширман (DJ Smash), сообщил, что после избиения отменил все свои концерты на ближайший месяц. На своей странице в Instagram артист поблагодарил поклонников за «тысячи писем» со словами поддержки и пообещал выпустить новые композиции в скором времени.

«Я иду на поправку, даже не иду, а лечу к ней с вашей невероятной поддержкой. Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку — чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь на долго в моем блэк листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей, что уверен новые треки не за горами!», — написал Ширман своим подписчикам.

К посту DJ Smash прикрепил фотографию из больницы. За 18 часов запись набрала почти 40 тысяч «лайков». В комментариях поклонники желают музыканту скорейшего выздоровления.

Напомним, в избиении Андрея Ширмана подозреваются пермский бывший депутат-единоросс Александр Телепнев (мастер спорта по рукопашному бою) и его друг Сергей Ванкевич. По словам Ширмана, Телепнев избил его в одном из пермских ночных клубов за отказ делать селфи. В итоге у артиста диагностировали перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. За DJ Smash уже заступила рэпер Тимати. Он на всю страну назвал Телепнева «петухом». При этом юристы, опрошенные «URA.RU» сказали, что пермяку не стоит защищать свою честь в суде, так как скорее всего он сам окажется за решеткой.