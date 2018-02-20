Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, которые имели связь с семью мужчинами, не смогут забеременеть. Об этом он сказал во время заседания, посвященного итогам развития Новочебоксарска за 2017 год.
«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие», — заявил Викторов. После его слов в зале, где находились еще порядка 200 человек, поднялся шум. «Это для информации, этот факт, — цитирует „Росбалт“ слова министра. — Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь».
До назначения министром здравоохранения Чувашии Викторов в течение 12 лет был руководителем «Городской стоматологической поликлиники» в Чебоксарах. Отмечается, что наука не связывает количество половых партнеров и бесплодие.
Вопрос бесплодия и контроля рождаемости волнует не только министра здравоохранения Чувашии. Ранее стало известно, что в Краснодарском крае судья Курганинского районного суда Константин Распопов предложил стерилизовать многодетную мать с низким доходом. После того как к нему обратились журналисты, Распопов отказался от своих слов. Однако аудиозапись разговора сохранилась.