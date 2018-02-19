Судья предложил стерилизовать многодетную мать. АУДИО

16:54 19 февраля 2018 6

Кранодарские судьи регулярно попадают в скандальные истории Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Очередной скандал в судейском сообществе произошел в Краснодарском крае. На этот раз прославился судья Курганинского районного суда Константин Распопов. Он предложил стерилизовать многодетную мать с низким доходом, передает телеграм-канал Mash.

В телефонном разговоре с адвокатом Светланы судья заявил: «Мое мнение, ей давно надо было сделать операцию, о чем мы говорим. У нее и так восемь детей». Органы опеки пытаются лишить Светлану родительских прав с декабря 2017 года. Они уже обратились с таким требованием в суд. Однако известно, что дети не голодают, живут в относительной чистоте, воспитанны.

После того, как запись попала к журналистам телеграм-канала Mash, корреспонденты позвонили Распопову. Однако судья тут же отказался от своих слов, не подозревая о том, что существует аудиозапись разговора. «Я такого не говорил», — заявил он.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Шевченко был вынужден подать в отставку, после того как обматерил представителя истца. Запись с речью судьи стала «хитом» в соцсетях. Еще раньше прославилась судья из того же Краснодарского края Елена Хахалева, которая потратила на свадьбу дочери два миллиона долларов.