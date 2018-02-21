Осин со сломанными ребрами не может выбраться из собственной квартиры. ВИДЕО

07:54 21 февраля 2018 0

Осин пообщался с журналистами через закрытую дверь Фото: uznayvse, Instagram

Певец Евгений Осин сам себя заточил в собственной квартире. Он потерял ключи от дверей и не может выбраться наружу.

На ролике, опубликованном РЕН ТВ слышно, как Осин пытается открыть дверь, но не может вспомнить, куда дел ключ. «У меня же ребро сломано, я простудился, не могу найти ключ, у меня болит ребро, в куртках буду искать, не уходите, пожалуйста», — сказал Осин журналистам через запертую дверь.

Ранее близкие артиста сообщили порталу «Дни.ру», что Осин несколько дней находился в бессознательном состоянии, не мог встать с кровати и «ходил под себя». Летом 2017 года за лечение музыканта бралась телеведущая Дана Борисова. Она отправила звезду 1990-х за границу, но певец не смог оставить алкоголь в прошлом, напоминает «Федеральное агентство новостей».