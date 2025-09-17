МЧС озвучило причину взрыва в жилом доме в Ангарске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в квартире в Ангарске был оперативно потушен
Пожар в квартире в Ангарске был оперативно потушен Фото:

В Ангарске из-за неправильного обращения с баллоном монтажной пены произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области. В результате взрыва пострадал собственник квартиры. 

«Предварительно установлено, что возгорание стало следствием разгерметизации баллона с монтажной пеной, который использовал собственник жилья при проведении ремонтных работ», — говорится в сообщении МЧС в telegram-канале. Мужчина пострадал в результате происшествия. На месте инцидента задействованы 13 сотрудников ведомства и четыре единицы спецтехники.

Ранее поступала информация о взрыве, произошедшем в пятиэтажном жилом доме по адресу: 7-й микрорайон, дом 11, в Ангарске. Этот случай стал уже вторым подобным происшествием в городе за последние дни. По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок, после чего в здании были выбиты несколько оконных стекол.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ангарске из-за неправильного обращения с баллоном монтажной пены произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области. В результате взрыва пострадал собственник квартиры.  «Предварительно установлено, что возгорание стало следствием разгерметизации баллона с монтажной пеной, который использовал собственник жилья при проведении ремонтных работ», — говорится в сообщении МЧС в telegram-канале. Мужчина пострадал в результате происшествия. На месте инцидента задействованы 13 сотрудников ведомства и четыре единицы спецтехники. Ранее поступала информация о взрыве, произошедшем в пятиэтажном жилом доме по адресу: 7-й микрорайон, дом 11, в Ангарске. Этот случай стал уже вторым подобным происшествием в городе за последние дни. По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок, после чего в здании были выбиты несколько оконных стекол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...