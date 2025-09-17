МЧС озвучило причину взрыва в жилом доме в Ангарске

В Ангарске из-за неправильного обращения с баллоном монтажной пены произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области. В результате взрыва пострадал собственник квартиры.
«Предварительно установлено, что возгорание стало следствием разгерметизации баллона с монтажной пеной, который использовал собственник жилья при проведении ремонтных работ», — говорится в сообщении МЧС в telegram-канале. Мужчина пострадал в результате происшествия. На месте инцидента задействованы 13 сотрудников ведомства и четыре единицы спецтехники.
Ранее поступала информация о взрыве, произошедшем в пятиэтажном жилом доме по адресу: 7-й микрорайон, дом 11, в Ангарске. Этот случай стал уже вторым подобным происшествием в городе за последние дни. По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок, после чего в здании были выбиты несколько оконных стекол.
