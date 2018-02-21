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21 февраля 2018
20 февраля 2018
17:56  21 февраля 2018 1

Екатеринбуржец отсудил почти 150 тысяч за вздувшийся iPhone

Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, смартфон, айфон, apple, iPhone 6s
Житель Екатеринбурга отсудил деньги за iPhone, который вздулся и перестал заряжатьсяФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Житель Екатеринбурга сумел отсудить у салона сотовой связи 144 тысячи рублей за дефектный iPhone 7, который вскоре после покупки вздулся и перестал заряжаться. Ответчиком в суде стало акционерное общество «Связной логистика».

В Свердловском областном суде рассказали, что екатеринбуржец приобрел «яблочный» смартфон в июне прошлого года, а уже в августе телефон буквально раздуло, использовать его было уже невозможно. Владелец телефона обратился в «Связной» с требованием обменять устройство или вернуть те 55 тысяч рублей, которые он потратил на его покупку. Однако в магазине ему ответили, что могут предложить только гарантийный ремонт. Позже компания провела экспертизу смартфона и заявила, что причиной «вздутия» стало внутреннее замыкание, то есть производственный дефект.

Екатеринбуржец решил обратиться в Верх-Исетский районный суд, чтобы «Связной» вернул ему деньги за бракованный iPhone, а также неустойку по закону «О защите прав потребителей», компенсацию морального вреда и расходы по оплате услуг представителя. В результате суд удовлетворил требования горожанина, а апелляционная жалоба «Связного» позднее была отклонена Свердловским областным судом.

Инциденты с разными моделями iPhone случаются нередко. Так, ранее американец получил ожог из-за собственного iPhone 5S, сообщал сайт «Утро.ру». Телефон взорвался, когда лежал в кармане его брюк.

Дарья Корчак
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