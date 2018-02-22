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22 февраля 2018
21 февраля 2018
Главные новости 
09:00  22 февраля 2018 0

Призеры ОИ-2018 из РФ отдадут медали, Госдума против «Coca-Cola», Малахов в Сирии. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Кто отнимет голоса у Собчак? Мы знаем ответ.Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 22 февраля. И вот главное за ночь:

Призеры Олимпийских игр в Пхенчхане из РФ вернут завоеванные медали. Из-за положительной допинг-пробы члена команды по керлингу.

На этой неделе стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты — 2018. Мы поговорили с главой Фонда развития гражданского общества Константином Костиным и узнали о том, будет ли обновление власти, какие перспективы у Собчак, планы у Путина и почему Навальный стал безобидным.

В Госдуме предложили ударить по «Coca-Cola» и табачному гиганту из США. В ответ на американские санкции.

Сносить телебашню в Екатеринбурге или нет? «URA.RU» представляет результаты первого независимого опроса горожан о судьбе недостроя. Кстати, 40% опрошенных считают снос взрывом опасным.

Ученые нашли связь между алкоголем и слабоумием. Потребление водки, вина и пива ведут к скорой деменции.

Андрей Малахов отправился в Сирию и снял программу про погибшего пилота Су-25. Потому что «все устали от Шурыгиной, а стране нужны настоящие герои».

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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