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22 февраля 2018
21 февраля 2018
20 февраля 2018
22:56  21 февраля 2018 3

«URA.RU» представляет первый независимый опрос о судьбе екатеринбургской телебашни. Горожане раскололись на два лагеря

Митинг в против сноса недостроенной телебашни. Екатеринбург, недостроенная башня, сохраним символ города, телевышка
Сторонники сохранения телебашни не набрали большинства голосов. Как и противникиФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Социологи впервые проанализировали, какая часть екатеринбуржцев выступает за снос недостроенной екатеринбургской телебашни, и какая часть настаивает на ее сохранении. Эксклюзивные результаты замеров предоставил «URA.RU» проводивший их Евро-Азиатский центр социальных исследований.

По данным экспертов, о предстоящем сносе объекта осведомлено 80% екатеринбуржцев. Наиболее информированными оказались работающие горожане с высшим или незаконченным высшим образованием в возрасте от 25 до 60 лет, что свидетельствует об их максимальном интересе к данному вопросу.

Большинства голосов нет ни у сторонников, ни у противников сноса. За него выступило 45% респондентов, против — 34%. Остальные 21% опрошенных не определились со своим мнением. Меньше всего респондентов, считающих снос обоснованным, среди молодых людей от 16 до 24 лет — 27%. В наибольшей степени эту идею поддерживают пенсионеры — 40%. «Это соотношение говорит о расколе общественного мнения», — заключают социологи.

Исследователи также просили респондентов обосновать свою позицию. Чаще всего сторонники сноса указывали, что башня представляет опасность для окружающих (10%), что она бездействует и не используется (10%) и что она портит вид города (7%). Чаще всего сторонники сохранения башни говорили, что она является символом города и достопримечательностью (14%), а также настаивали на ее реконструкции (12%). «В аргументах сторонников сохранения башни много эмоционального. Людям жаль расставаться с башней, многие хотели бы повысить ее ценность, в частности, в качестве городской достопримечательности, памятника эпохи», — говорится в отчете.

18% опрошенных случаев указывали, что хотели бы видеть в случае реконструкции башни на ней кафе и рестораны. 16% — смотровую площадку, 15% — выставочный центр или музей.

Также социологи спрашивали у горожан, считают ли они снос с помощью направленного взрыва опасным? 23% респондентов посчитали такой метод недопустимым, 40% думают, что взрыв может быть чем-то опасен. Лишь 20% опрошенных назвали такой метод ликвидации башни безопасным.

Лишь немногие (22%) хотят увидеть снос вживую. Большинство горожан (72%) не планируют наблюдать за сносом.

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Информированность горожан о планах по сносу телебашни Автор: Евро-Азиатский центр социальных исследований

В опросе приняли участие 400 горожан от 16 лет и старше (45% — женщины, 55% — мужчины), проживающие в разных районах города. Исследование проводилось с 9 по 12 февраля.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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