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Главные новости Челябинской области
16:08  26 февраля 2018 10

На Южном Урале воспитанник приюта надругался над больным ребенком

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На Южном Урале вынесен приговор по насилию в детском приютеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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В Челябинской области суд отправил на принудительное лечение 14-летнего воспитанника одного из центров содержания несовершеннолетних за сексуальное насилие над ребенком-инвалидом. По данным «URA.RU» из собственных источников, оба ребенка страдают задержкой в умственном развитии.

ЧП произошло в начале декабря прошлого года. Воспитанник центра поздно вечером совершил над 12-летним соседом по комнате действие, которое характеризуется по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В этот момент в комнату вошла воспитательница и увидела, как мальчик, в отношении которого совершалось насилие, отскочил от кровати соседа. Ребенок рассказал о случившемся. Воспитательница сообщила в полицию, оттуда материалы передали в следственный отдел.

Оба ребенка страдают умственным расстройством. Младший податлив и не всегда осознает происходящее, установила экспертиза. Старший, напротив, агрессивен, может причинить вред окружающим и нуждается в психиатрическом лечении. На прошлой неделе суд постановил направить подростка на лечение в психиатрическую клинику.

Напомним, в Челябинской области расследуется уголовное дело о массовых изнасилованиях детей, также страдающих задержкой в умственном развитии, в одной из школ-интернатов. По данным следствия, насилие над подростками совершали взрослые. Материалы переданы в центральный аппарат СКР. По поручению заместителя генпрокурора в УрФО Юрия Пономарева во всех подобных учреждениях Урала проходят проверки. Воспитатели считают, что дети все выдумали.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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