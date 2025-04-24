Челябинский депутат Рыжий предложил создать мангальные зоны в парках и дворах

Главный врач детской поликлиники №8 и депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий предложил обустроить специальные мангальные зоны в парках и дворах, чтобы решить проблему отдыха на природе в условиях запрета на разведение костров. Депутат заявил URA.RU, что вместе с запретом нужно создать комфортные и безопасные условия для жителей.
«Я считаю, что надо не только запрещать. Необходимо выделить и оформить мангальные зоны, зоны барбекю во всех парках Челябинска. Минимальное вложение поможет челябинцам получить возможность проводить время на природе без риска пожаров», — заявил Рыжий.
Депутат предлагает оборудовать специальные площадки для приготовления пищи на открытом воздухе во всех парках города. Кроме того, Антон Рыжий считает, что подобную практику можно распространить и на дворы жилых домов, организовав мангальные зоны совместно с управляющими компаниями. По его словам, это позволит благоустроить дворовые территории и предоставить жителям удобные места для отдыха, не нарушая правила пожарной безопасности.
Накануне майских праздников губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел особый противопожарный режим. Он включает в себя запрет на разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой травы. Нарушителям грозят увеличенные штрафы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!