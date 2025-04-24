24 апреля 2025

Челябинский депутат Рыжий предложил создать мангальные зоны в парках и дворах

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Рыжий высказался о введении особого противопожарного режима в Челябинской области
Депутат Рыжий высказался о введении особого противопожарного режима в Челябинской области Фото:

Главный врач детской поликлиники №8 и депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий предложил обустроить специальные мангальные зоны в парках и дворах, чтобы решить проблему отдыха на природе в условиях запрета на разведение костров. Депутат заявил URA.RU, что вместе с запретом нужно создать комфортные и безопасные условия для жителей.

«Я считаю, что надо не только запрещать. Необходимо выделить и оформить мангальные зоны, зоны барбекю во всех парках Челябинска. Минимальное вложение поможет челябинцам получить возможность проводить время на природе без риска пожаров», — заявил Рыжий.

Депутат предлагает оборудовать специальные площадки для приготовления пищи на открытом воздухе во всех парках города. Кроме того, Антон Рыжий считает, что подобную практику можно распространить и на дворы жилых домов, организовав мангальные зоны совместно с управляющими компаниями. По его словам, это позволит благоустроить дворовые территории и предоставить жителям удобные места для отдыха, не нарушая правила пожарной безопасности.

Накануне майских праздников губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел особый противопожарный режим. Он включает в себя запрет на разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой травы. Нарушителям грозят увеличенные штрафы.

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Главный врач детской поликлиники №8 и депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий предложил обустроить специальные мангальные зоны в парках и дворах, чтобы решить проблему отдыха на природе в условиях запрета на разведение костров. Депутат заявил URA.RU, что вместе с запретом нужно создать комфортные и безопасные условия для жителей. «Я считаю, что надо не только запрещать. Необходимо выделить и оформить мангальные зоны, зоны барбекю во всех парках Челябинска. Минимальное вложение поможет челябинцам получить возможность проводить время на природе без риска пожаров», — заявил Рыжий. Депутат предлагает оборудовать специальные площадки для приготовления пищи на открытом воздухе во всех парках города. Кроме того, Антон Рыжий считает, что подобную практику можно распространить и на дворы жилых домов, организовав мангальные зоны совместно с управляющими компаниями. По его словам, это позволит благоустроить дворовые территории и предоставить жителям удобные места для отдыха, не нарушая правила пожарной безопасности. Накануне майских праздников губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел особый противопожарный режим. Он включает в себя запрет на разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой травы. Нарушителям грозят увеличенные штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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