Главную площадь Челябинска закроют для пешеходов на пять часов

В Челябинске 25 апреля на пять часов перекроют площадь Революции для очередной репетиции творческих коллективов, которые выступят на Параде Победы. Территория будет закрыта только для пешеходов, предупредили в Управлении культуры администрации города.
«Сегодня, 25 апреля, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения и прохождения торжественным маршем войск. Репетиция творческих коллективов пройдет с 16.00 до 21.00», — уточнили в ведомстве.
В Управлении культуры добавили, что ограничения движения коснутся только пешеходов. Для транспорта проезд будет открыт. Первые репетиции творческих коллективов состоялись на площади 21 апреля, тогда также перекрывали проход пешеходам.
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