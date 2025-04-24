Бывший главный борец с коррупцией Челябинской области пошел на выборы в ЗСО

Экс-начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области Анатолий Сабодаш выдвинулся на праймериз «Единой России». Об этом информирует сайт предварительного голосования.
«Сабодаш Анатолий Николаевич, пенсионер МВД. Кандидат на предварительных выборах в законодательное собрание Челябинской области», — сообщает ресурс.
Сабодашу 42 года. Он работал начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции с 2017 по 2019 годы.
Предварительные выборы «Единой России» состоятся с 19 по 25 мая. На них определятся кандидаты, которые пойдут под флагом ЕР на основные выборы в сентябре.
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