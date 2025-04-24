24 апреля 2025

Бывший главный борец с коррупцией Челябинской области пошел на выборы в ЗСО

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Анатолий Сабодаш намерен стать депутатом заксобрания
Анатолий Сабодаш намерен стать депутатом заксобрания Фото:

Экс-начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области Анатолий Сабодаш выдвинулся на праймериз «Единой России». Об этом информирует сайт предварительного голосования.

«Сабодаш Анатолий Николаевич, пенсионер МВД. Кандидат на предварительных выборах в законодательное собрание Челябинской области», — сообщает ресурс.

Сабодашу 42 года. Он работал начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции с 2017 по 2019 годы.

Предварительные выборы «Единой России» состоятся с 19 по 25 мая. На них определятся кандидаты, которые пойдут под флагом ЕР на основные выборы в сентябре.

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Экс-начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области Анатолий Сабодаш выдвинулся на праймериз «Единой России». Об этом информирует сайт предварительного голосования. «Сабодаш Анатолий Николаевич, пенсионер МВД. Кандидат на предварительных выборах в законодательное собрание Челябинской области», — сообщает ресурс. Сабодашу 42 года. Он работал начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции с 2017 по 2019 годы. Предварительные выборы «Единой России» состоятся с 19 по 25 мая. На них определятся кандидаты, которые пойдут под флагом ЕР на основные выборы в сентябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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