24 апреля 2025

Пассажиры задержанного на 9 часов рейса из Челябинска ночевали в холле гостиницы

© Служба новостей «URA.RU»
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За пассажирами в аэропорт приехали только в три часа ночи
За пассажирами в аэропорт приехали только в три часа ночи Фото:

Пассажирам рейса Челябинск-Красноярск, вылет которого задержали на девять часов, пришлось ночевать в холле гостиницы, так как на всех мест не хватило. Об этом сообщила сами пассажиры.

«Более пяти часов мы не получаем питание и проживание. Сейчас находимся в холле гостиницы. Номеров нет», — сообщил застрявший пассажир Алексей, пишет сайт «74.ру». 

Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 23:30, но его перенесли на 08:19. Причиной назвали технические проблемы.

В три ночи в аэропорт приехал автобус, который отвез пассажиров рейса в гостиницу «Уралочка». Гостиница находится возле железнодорожного вокзала.

Администратор подтвердил, что некоторые пассажира ночевали в холле. «Мы предупреждали авиакомпанию, что есть только 12 мест. Приехало около 30 человек», — пояснили в гостинице. И добавили, что обычно авиакомпании размещают людей, которым не хватило места, в других гостиницах.

Редакция URA.RU отправила запрос в АК «Россия». Ответ будет опубликован после получения.

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Пассажирам рейса Челябинск-Красноярск, вылет которого задержали на девять часов, пришлось ночевать в холле гостиницы, так как на всех мест не хватило. Об этом сообщила сами пассажиры. «Более пяти часов мы не получаем питание и проживание. Сейчас находимся в холле гостиницы. Номеров нет», — сообщил застрявший пассажир Алексей, пишет сайт «74.ру».  Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 23:30, но его перенесли на 08:19. Причиной назвали технические проблемы. В три ночи в аэропорт приехал автобус, который отвез пассажиров рейса в гостиницу «Уралочка». Гостиница находится возле железнодорожного вокзала. Администратор подтвердил, что некоторые пассажира ночевали в холле. «Мы предупреждали авиакомпанию, что есть только 12 мест. Приехало около 30 человек», — пояснили в гостинице. И добавили, что обычно авиакомпании размещают людей, которым не хватило места, в других гостиницах. Редакция URA.RU отправила запрос в АК «Россия». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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