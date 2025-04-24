Пассажиры задержанного на 9 часов рейса из Челябинска ночевали в холле гостиницы

Пассажирам рейса Челябинск-Красноярск, вылет которого задержали на девять часов, пришлось ночевать в холле гостиницы, так как на всех мест не хватило. Об этом сообщила сами пассажиры.
«Более пяти часов мы не получаем питание и проживание. Сейчас находимся в холле гостиницы. Номеров нет», — сообщил застрявший пассажир Алексей, пишет сайт «74.ру».
Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 23:30, но его перенесли на 08:19. Причиной назвали технические проблемы.
В три ночи в аэропорт приехал автобус, который отвез пассажиров рейса в гостиницу «Уралочка». Гостиница находится возле железнодорожного вокзала.
Администратор подтвердил, что некоторые пассажира ночевали в холле. «Мы предупреждали авиакомпанию, что есть только 12 мест. Приехало около 30 человек», — пояснили в гостинице. И добавили, что обычно авиакомпании размещают людей, которым не хватило места, в других гостиницах.
Редакция URA.RU отправила запрос в АК «Россия». Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!