Челябинцев предупредили об ограничениях в парке Гагарина

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Парк Гагарина обработают от клещей
Парк Гагарина обработают от клещей Фото:

В парке имени Юрия Гагарина в Челябинске в воскресенье проведут обработку от клещей и посетителей просят в последующие три дня избегать прогулок по газонам. Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Акарицидная обработка на территории парка Гагарина переносится на 27 апреля 06:00 (воскресенье). Убедительная просьба избегать территорию газонов на протяжении трех дней», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.

Обработать планируется все площадки развлечений, аллеи, карьеры, дорожки и лыжероллерную трассу. Также обработку от клещей проведут на газонах и в лесу в границах самого парка.

В этом году в Челябинской области отмечается небывалое нашествие клещей. В СНТ «Касарги» дачник за час собрал 200 клещей.

Чтобы обезопасить себя, необходимо избегать высокой травы и кустарников, использовать репелленты, а также носить закрытую одежду светлых оттенков. В случае укуса нужно немедленно обратиться к врачу, сообщили ранее в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

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В парке имени Юрия Гагарина в Челябинске в воскресенье проведут обработку от клещей и посетителей просят в последующие три дня избегать прогулок по газонам. Об этом сообщила пресс-служба парка. «Акарицидная обработка на территории парка Гагарина переносится на 27 апреля 06:00 (воскресенье). Убедительная просьба избегать территорию газонов на протяжении трех дней», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале. Обработать планируется все площадки развлечений, аллеи, карьеры, дорожки и лыжероллерную трассу. Также обработку от клещей проведут на газонах и в лесу в границах самого парка. В этом году в Челябинской области отмечается небывалое нашествие клещей. В СНТ «Касарги» дачник за час собрал 200 клещей. Чтобы обезопасить себя, необходимо избегать высокой травы и кустарников, использовать репелленты, а также носить закрытую одежду светлых оттенков. В случае укуса нужно немедленно обратиться к врачу, сообщили ранее в министерстве общественной безопасности Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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