Челябинцев предупредили об ограничениях в парке Гагарина

В парке имени Юрия Гагарина в Челябинске в воскресенье проведут обработку от клещей и посетителей просят в последующие три дня избегать прогулок по газонам. Об этом сообщила пресс-служба парка.
«Акарицидная обработка на территории парка Гагарина переносится на 27 апреля 06:00 (воскресенье). Убедительная просьба избегать территорию газонов на протяжении трех дней», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.
Обработать планируется все площадки развлечений, аллеи, карьеры, дорожки и лыжероллерную трассу. Также обработку от клещей проведут на газонах и в лесу в границах самого парка.
В этом году в Челябинской области отмечается небывалое нашествие клещей. В СНТ «Касарги» дачник за час собрал 200 клещей.
Чтобы обезопасить себя, необходимо избегать высокой травы и кустарников, использовать репелленты, а также носить закрытую одежду светлых оттенков. В случае укуса нужно немедленно обратиться к врачу, сообщили ранее в министерстве общественной безопасности Челябинской области.
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