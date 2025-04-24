Спикер заксобрания Гербер сообщил о причинах расширения границ Челябинска

Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер объяснил, зачем к Челябинску присоединили поселки Западный и Пригородный. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Основная цель включения этих двух поселков в Челябинск — дать им больше возможностей и закрепить на юридическом уровне то, что по факту уже существует. Эти районы даже рекламировались как „новый Челябинск“, и включение их в состав города откроет для них новые перспективы, а для властей — больше возможностей для решения проблем и возникающих задач», — цитирует Гербера пресс-служба заксобрания.
Законодательное собрание внесли изменения в два закона: «О статусе и границах Сосновского муниципального округа» и «О статусе и границах Челябинского городского округа». С принятием решения об изменении границ и исключением Западного и Пригородного из перечня населенных пунктов Сосновского муниципального округа эти населенные пункты отнесены к Челябинску.
Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет.
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