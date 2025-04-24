24 апреля 2025

Ремонт на участке трассы М-5 в Челябинской области закончили досрочно

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт на трассе М-5 у Сима закончили на неделю раньше запланированного
Ремонт на трассе М-5 у Сима закончили на неделю раньше запланированного Фото:

На участке Трассы М-5 у Сима в Челябинской области закончили досрочно. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», на площадке работало около 20 единиц техники одновременно.

«ФКУ Упрдор „Южный Урал“ отчиталось об окончании ремонта на сложном участке у Сима и отмене реверсивного движения, связанного с производством работ. Менее чем за две недели были устранены последствия пучинообразования», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления.

Ремонт выполнили на неделю раньше запланированного. Рабочие заменили переувлажненный грунт и уложили более 2,2 тысяч квадратных метров асфальтобетона. В ремонт также вошло устройство основания дороги. Одновременно на смену выходили несколько десятков дорожников и до 20 единиц техники.

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На участке Трассы М-5 у Сима в Челябинской области закончили досрочно. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», на площадке работало около 20 единиц техники одновременно. «ФКУ Упрдор „Южный Урал“ отчиталось об окончании ремонта на сложном участке у Сима и отмене реверсивного движения, связанного с производством работ. Менее чем за две недели были устранены последствия пучинообразования», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления. Ремонт выполнили на неделю раньше запланированного. Рабочие заменили переувлажненный грунт и уложили более 2,2 тысяч квадратных метров асфальтобетона. В ремонт также вошло устройство основания дороги. Одновременно на смену выходили несколько десятков дорожников и до 20 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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