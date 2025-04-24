Ремонт на участке трассы М-5 в Челябинской области закончили досрочно

На участке Трассы М-5 у Сима в Челябинской области закончили досрочно. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», на площадке работало около 20 единиц техники одновременно.
«ФКУ Упрдор „Южный Урал“ отчиталось об окончании ремонта на сложном участке у Сима и отмене реверсивного движения, связанного с производством работ. Менее чем за две недели были устранены последствия пучинообразования», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления.
Ремонт выполнили на неделю раньше запланированного. Рабочие заменили переувлажненный грунт и уложили более 2,2 тысяч квадратных метров асфальтобетона. В ремонт также вошло устройство основания дороги. Одновременно на смену выходили несколько десятков дорожников и до 20 единиц техники.
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