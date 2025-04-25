На трассе М-5 в Челябинской области сняли запрет на проезд фур

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Ограничение движения фур на трассе М-5 сняли 25 апреля
Ограничение движения фур на трассе М-5 сняли 25 апреля Фото:

На участке трассы М-5 у Сима Челябинской области из-за досрочного окончания ремонта сняли ограничения для большегрузов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», фуры начнут движение с 16:00.

«Ограничения движения для транспортных средств с грузами, имеющими максимальную массу более 12 тонн, снимаются 25 апреля», — сообщили в управлении. Движение для большегрузов откроют в 16:00.

Ранее URA.RU сообщало, что ремонт на проблемном участке у Сима завершили на неделю раньше запланировано. Работы длились менее двух недель.

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На участке трассы М-5 у Сима Челябинской области из-за досрочного окончания ремонта сняли ограничения для большегрузов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», фуры начнут движение с 16:00. «Ограничения движения для транспортных средств с грузами, имеющими максимальную массу более 12 тонн, снимаются 25 апреля», — сообщили в управлении. Движение для большегрузов откроют в 16:00. Ранее URA.RU сообщало, что ремонт на проблемном участке у Сима завершили на неделю раньше запланировано. Работы длились менее двух недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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