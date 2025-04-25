На трассе М-5 в Челябинской области сняли запрет на проезд фур

На участке трассы М-5 у Сима Челябинской области из-за досрочного окончания ремонта сняли ограничения для большегрузов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», фуры начнут движение с 16:00.
«Ограничения движения для транспортных средств с грузами, имеющими максимальную массу более 12 тонн, снимаются 25 апреля», — сообщили в управлении. Движение для большегрузов откроют в 16:00.
Ранее URA.RU сообщало, что ремонт на проблемном участке у Сима завершили на неделю раньше запланировано. Работы длились менее двух недель.
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