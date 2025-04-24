Москвичи выбирают Челябинск для отдыха на майские праздники

На период предстоящих майских праздников отмечено увеличение спроса на туристический отдых в Челябинске. Треть бронирований авиабилетов приходится на жителей Москвы, сообщил Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.
«Отдых в Челябинске планируют провести жители Москвы — 34% от всех бронирований. Также активно покупают авиабилеты из Санкт-Петербурга (27%), Сочи (16%), Красноярска (4%) и Минеральных Вод (4%)», — пишет Центр со ссылкой на данные сервиса «Авиасейлс».
В среднем туристы планируют провести в регионе около шести дней. Такая продолжительность поездки обусловлена тем, что россияне могут воспользоваться календарными выходными для организации полноценного отпуска. Среди наиболее популярных видов досуга — посещение национальных парков, лечение и оздоровление в санаториях, участие в культурных и познавательных мероприятиях, а также рыбалка на местных реках и озерах.
По данным экспертов, семейные поездки в Челябинск составляют 6% от общего числа авиаперелетов. При этом наибольшая доля пассажиров, путешествующих с детьми, приходится на Москву — каждое десятое бронирование.
Как URA.RU писало ранее, челябинцы стали реже отдыхать в Турции на майские праздники. Ажиотажа на путевки нет, говорят турагенты.
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