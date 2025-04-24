24 апреля 2025

Аэропорт Челябинска проиграл борьбу за топ-20 Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский аэропорт не попал в рейтинг лучших по версии Forbes
Челябинский аэропорт не попал в рейтинг лучших по версии Forbes Фото:

Аэропорт «Игорь Курчатов» в Челябинске не попал в двадцатку лучших воздушных гаваней страны по версии журнала Forbes. В пятерку лучших вошли Шереметьево, Домодедово, Новый Уренгой, Внуково и саратовский Гагарин.

«Всего мы проанализировали и оценили показатели работы аэропортов по 15 параметрам, которые объединили в пять крупных групп», — говорится в исследовании. Аэропорт Челябинска в перечне отсутствует.

В анализ были включены 32 аэропорта, пассажиропоток которых в 2024 году превысил 1 миллион человек. Для каждого из них был запрошен официальный отчет по ключевым производственным показателям. В случаях, когда 13 аэропортов не предоставили ответ, информация собиралась из общедоступных источников. Если такие сведения отсутствовали в открытом доступе, аэропорту присваивалась минимальная оценка по соответствующему критерию.

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Аэропорт «Игорь Курчатов» в Челябинске не попал в двадцатку лучших воздушных гаваней страны по версии журнала Forbes. В пятерку лучших вошли Шереметьево, Домодедово, Новый Уренгой, Внуково и саратовский Гагарин. «Всего мы проанализировали и оценили показатели работы аэропортов по 15 параметрам, которые объединили в пять крупных групп», — говорится в исследовании. Аэропорт Челябинска в перечне отсутствует. В анализ были включены 32 аэропорта, пассажиропоток которых в 2024 году превысил 1 миллион человек. Для каждого из них был запрошен официальный отчет по ключевым производственным показателям. В случаях, когда 13 аэропортов не предоставили ответ, информация собиралась из общедоступных источников. Если такие сведения отсутствовали в открытом доступе, аэропорту присваивалась минимальная оценка по соответствующему критерию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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