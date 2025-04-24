Аэропорт Челябинска проиграл борьбу за топ-20 Forbes

Аэропорт «Игорь Курчатов» в Челябинске не попал в двадцатку лучших воздушных гаваней страны по версии журнала Forbes. В пятерку лучших вошли Шереметьево, Домодедово, Новый Уренгой, Внуково и саратовский Гагарин.
«Всего мы проанализировали и оценили показатели работы аэропортов по 15 параметрам, которые объединили в пять крупных групп», — говорится в исследовании. Аэропорт Челябинска в перечне отсутствует.
В анализ были включены 32 аэропорта, пассажиропоток которых в 2024 году превысил 1 миллион человек. Для каждого из них был запрошен официальный отчет по ключевым производственным показателям. В случаях, когда 13 аэропортов не предоставили ответ, информация собиралась из общедоступных источников. Если такие сведения отсутствовали в открытом доступе, аэропорту присваивалась минимальная оценка по соответствующему критерию.
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