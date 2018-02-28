Реформа вертикали докатилась до свердловских журналистов: принято два решения

Сегодня состоялось последнее в своей истории заседание Свердловского творческого союза журналистов. Подведя итоги пяти лет своей работы, СТСЖ принял решение о серьезном преобразовании.
На протяжении нескольких лет свердловский Союз был формально отдельной организацией, работающей совместно, но независимо от общероссийского творческого объединения. Средний Урал в этом плане был единственным регионом — исключением в стране. Одним из решений отчетно-выборной конференции СТСЖ было внесение в устав уточнения о том, что региональное объединение является отделением Российского союза журналистов.
Председателем отделения был избран экс-глава администрации губернатора Свердловской области Александр Левин, который предыдущие пять лет возглавлял региональный союз. Как отметили делегаты, минувшая пятилетка была наиболее продуктивной за всю историю журналистских творческих объединений в Свердловской области: значительный рост количества членов организации, первичных отделений, работа с юнкорами и ветеранскими организациями. Кроме того, у Союза появился «Дом журналиста», о котором «мечтали многие годы», как отметил один из выступавших.