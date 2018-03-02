09:37 02 марта 2018 0

Автор композиции прославился статуей голого Трампа @serienfilme, Instagram

В преддверии юбилейной церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Голливуде появилась статуя золотого цвета, изображающая продюсера Харви Вайнштейна. Мужчина, похожий на фигуранта скандала о домогательствах, сидит на диване, прикрытый халатом, и держит статуэтку кинопремии. Автор работы — художник Джошуа «Джинджер» Монро.

По мнению художника, изображаемый образ олицетворяет методы, которые используют влиятельные люди в Голливуде. «Обладая деньгами и властью, они пользуются этим, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности», — пояснил автор. Он полагает, что шутка над таким явлением может убавить их влияние, отмечает телеканал 360. Ранее Джошуа «Джинджер» Монро прославился созданием скульптуры голого Трампа, напоминает портал Newinform.com.

Ранее более 40 женщин различных возрастов, социальных статусов и профессий от звезд американской киноиндустрии и сценаристов до манекенщиц и костюмеров обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах, отмечает «Федеральное агентство новостей». Обвиняемый Вайнштейн в свою очередь утверждал, что все интимные отношения были по взаимному согласию.

Вскоре после скандала о домогательствах Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров США. Имя одиозного продюсера исключили из ресурсов гильдии. Его имя больше нигде не фигурирует, напоминает «Национальная служба новостей».