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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:49  02 марта 2018 2

У замглавы администрации Екатеринбурга появится личный пресс-секретарь. Разбирается в табаке и живописи

Знакомьтесь, новый помощник заместителя главы администрации Екатеринбурга Василий АмбаловФото: страница в Instagram Василия Амбалова

Екатеринбургские чиновники переживают потрясение за потрясением. Еще вчера чиновники бурлила спорами о назначении сына замглавы администрации Андрея Корюкова — Алексея — заместителем председателя комитета по строительству. Уже сегодня повод для обсуждения подкинул другой заместитель главы — куратор благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

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Как выяснили городские чиновники, экс-глава Ленинского района, в прошлом году сменивший легендарного Евгения Липовича, нанял себе отдельного пресс-секретаря — помощника по связям со СМИ. Им станет бывший основатель ассоциации табакокурения «Шар-Джа», 35-летний Василий Амбалов. Последний, будучи выпускником журфака УрФУ (УрГУ), отдельным знакомым известен как «свободный художник» — соцсети рассказывают о его увлечении живописью, а также некогда быстро улетучившимся желанием издавать «газету для ресторанов».

Сам Василий Амбалов скромничает и предлагает пообщаться о своем назначении «на следующей неделе», когда, по всей видимости, и приступит к выполнению своих служебных обязанностей.

«Сферы, курируемые Евгением Архиповым, очень обширны и вызывают огромный интерес у общественности. В связи с этим поступает большой объем запросов СМИ. Поэтому было принято решение взять на работу помощника по работе с запросами СМИ Василия Амбалова. Василий Николаевич окончил факультет журналистки УрГУ, после чего руководил добровольной пожарной охраной „Уралец“, имеет опыт общественной деятельности, разработал и провел курс лекций и семинаров по борьбе с курением. Мы команда и работаем вместе!» — пояснил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Иван Иванов
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