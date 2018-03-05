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05 марта 2018
04 марта 2018
07:02  05 марта 2018 7

Корейские ученые создали аккумулятор, заряжающийся за 30 секунд

Ученые отметили, что аккумулятор не представляет угрозы для человека и экологииФОТО: Pixabay, FreePhotosART

Корейские ученые из Высшей школы энергетики KAIST изобрели аккумулятор, который способен полностью заряжаться всего за 30 секунд. При этом он не представляет никакой угрозы для человека или экологии в целом.

Чтобы создать такой источник питания, специалисты соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена. Отмечается, что благодаря уникальной структуре площадь накопителя значительно увеличилась.

Помимо этого, зарядка любого мобильного устройства с помощью такого аккумулятора позволит сохранить заряд батареи намного дольше обычного. «Сам аккумулятор может заряжаться за 20-30 секунд при использовании маломощной зарядки, например, USB-переходника. Причем устройство может заряжаться при огромной силе тока, которая в 100 раз превосходит обычную», — цитирует телеканал 360 ученых.

Александр Черноскутов
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