Корейские ученые создали аккумулятор, заряжающийся за 30 секунд

Корейские ученые из Высшей школы энергетики KAIST изобрели аккумулятор, который способен полностью заряжаться всего за 30 секунд. При этом он не представляет никакой угрозы для человека или экологии в целом.
Чтобы создать такой источник питания, специалисты соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена. Отмечается, что благодаря уникальной структуре площадь накопителя значительно увеличилась.
Помимо этого, зарядка любого мобильного устройства с помощью такого аккумулятора позволит сохранить заряд батареи намного дольше обычного. «Сам аккумулятор может заряжаться за 20-30 секунд при использовании маломощной зарядки, например, USB-переходника. Причем устройство может заряжаться при огромной силе тока, которая в 100 раз превосходит обычную», — цитирует телеканал 360 ученых.