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06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:39  06 марта 2018 1

Из-за аварии в пригороде Екатеринбурга люди четыре дня сидят без воды. ВИДЕО

Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, трубопровод
Жители Большого Истока остались и без воды, и без теплаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунальный катаклизм произошел в поселке Большой Исток, расположенном в нескольких километрах от Екатеринбурга. Из-за прорыва трубы половина поселка несколько дней сидит без водопроводной воды. Кроме того, из-за другой аварии часть людей остались еще и без отопления.

«В поселке Большой Исток восстанавливают шестые сутки холодное водоснабжение. Местный глава рапортует, что устранение аварии идет активно. Но на видео противоположно другая ситуация, а у части улиц еще и отопление отключили. Видимо, при раскопках зацепили трубы отопления. Высылаю видео», — сообщил в письме «URA.RU» местный житель.

Редакция обратилась за разъяснениями в администрацию Большого Истока. «У нас действительно произошла авария, только не шесть, а четыре дня люди без воды. Авария произошла на трубе, которая идет из Екатеринбурга, с Химмаша. Аварию устранили, но теперь, чтобы избежать повторного прорыва, поселок поделили на кварталы и проводим там опрессовки», — рассказал «URA.RU» первый заместитель главы Сысертского городского округа Олег Воробьев.

По словам Воробьева, ситуация осложняется тем, что местный МУП два года находится в состоянии банкротства. Сети старые, трубы диаметром 159 мм больше чем на 50% забиты. Кроме отсутствия в кранах холодной воды, у жителей Большого Истока еще и остыли батареи. Чиновник пояснил, что произошел порыв трубы горячей воды. Для того, чтобы люди не замерзли, ночью отопление отключать не стали. Это сделали днем, и сейчас ведутся ремонтные работы.

Александр Лукманов
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