СМИ нашли связь между Ходорковским и Грудининым

13:13 12 марта 2018 9

Финансовая связь между олигархом и кандидатом прослеживается через швейцарский банк Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журналисты нашли связь между кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Между ними налажено не только медиавзаимодействие, но и финансовое — через швейцарский банк UBS.

О тесном взаимодействии между Грудининым и бизнесменом стало известно во время избирательной кампании-2018, сообщает Life.ru. Связи бывшего владельца ЮКОСа с коммунистической партией тянутся еще с начала 2000-х годов, когда Ходорковский был одним из основных спонсоров КПРФ на выборах в Госдуму-2003. В итоге это привело к расколу в партии и выходу из нее десятков тысяч человек. Но все-таки по спискам компартии в Госдуму прошли десятки выходцев из ЮКОСа и людей, которые лично аффилированы с его основным владельцем.

После этого Ходорковский, который провел около 10 лет под стражей, получил помилование и уехал на Запад, но при этом продолжил финансировать российскую оппозицию, пишет издание. С конца 2017 года паблики «МБХ-медиа» и «Открытые медиа» (проекты Ходорковского) в соцсетях стали размещать позитивные видеоролики и агитационные материалы в поддержку Грудинина без какой-либо критики. Фактически там рассказывали программные установки кандидата. Также были подготовлены видеоролики Грудинина с выжимками его выступлений, темы которых близки повестке Ходорковского за последние годы: поддержка политики Михаила Саакашвили, ограничение трат на вооружение и обороноспособность страны с целью «заботы о пенсионерах». Кроме того, все эти видеоролики и записи активно продвигаются ботами медиапроектов Ходорковского. К примеру, агитационный ролик в поддержку Грудинина, изготовленный медиа Ходорковского, набрал 687 тысяч просмотров, 16 тысяч репостов и больше 1,8 тысячи комментариев.

Кроме того, Грудинин работает со швейцарским банком UBS и его инвестфондами. При этом Ходорковский связан с этим финансовым холдингом еще с 1990-х годов. Тогда UBS размещал на фондовом рынке несколько траншей так называемых ADR — американских депозитарных расписок, которые выпускал ЮКОС. Грудинин до 31 декабря 2017 года владел 13 иностранными счетами, включая два счета в швейцарском банке UBS Switzerland AG. На них лежали миллион долларов и пять с половиной килограммов золота. Сам политик сообщил налоговикам лишь о двух счетах.

Журналисты делают вывод о том, что подконтрольные Ходорковскому медиапроекты по раскрутке Грудинина основываются на связях предпринимателя и политика и совместных финансовых интересах через UBS.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В списке кандидатов восемь человек: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Владимир Путин (самовыдвижение).