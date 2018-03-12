{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
Главные новости Москвы
13:13  12 марта 2018 9

СМИ нашли связь между Ходорковским и Грудининым

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, грудинин павел
Финансовая связь между олигархом и кандидатом прослеживается через швейцарский банкФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Журналисты нашли связь между кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Между ними налажено не только медиавзаимодействие, но и финансовое — через швейцарский банк UBS.

О тесном взаимодействии между Грудининым и бизнесменом стало известно во время избирательной кампании-2018, сообщает Life.ru. Связи бывшего владельца ЮКОСа с коммунистической партией тянутся еще с начала 2000-х годов, когда Ходорковский был одним из основных спонсоров КПРФ на выборах в Госдуму-2003. В итоге это привело к расколу в партии и выходу из нее десятков тысяч человек. Но все-таки по спискам компартии в Госдуму прошли десятки выходцев из ЮКОСа и людей, которые лично аффилированы с его основным владельцем.

После этого Ходорковский, который провел около 10 лет под стражей, получил помилование и уехал на Запад, но при этом продолжил финансировать российскую оппозицию, пишет издание. С конца 2017 года паблики «МБХ-медиа» и «Открытые медиа» (проекты Ходорковского) в соцсетях стали размещать позитивные видеоролики и агитационные материалы в поддержку Грудинина без какой-либо критики. Фактически там рассказывали программные установки кандидата. Также были подготовлены видеоролики Грудинина с выжимками его выступлений, темы которых близки повестке Ходорковского за последние годы: поддержка политики Михаила Саакашвили, ограничение трат на вооружение и обороноспособность страны с целью «заботы о пенсионерах». Кроме того, все эти видеоролики и записи активно продвигаются ботами медиапроектов Ходорковского. К примеру, агитационный ролик в поддержку Грудинина, изготовленный медиа Ходорковского, набрал 687 тысяч просмотров, 16 тысяч репостов и больше 1,8 тысячи комментариев.

Кроме того, Грудинин работает со швейцарским банком UBS и его инвестфондами. При этом Ходорковский связан с этим финансовым холдингом еще с 1990-х годов. Тогда UBS размещал на фондовом рынке несколько траншей так называемых ADR — американских депозитарных расписок, которые выпускал ЮКОС. Грудинин до 31 декабря 2017 года владел 13 иностранными счетами, включая два счета в швейцарском банке UBS Switzerland AG. На них лежали миллион долларов и пять с половиной килограммов золота. Сам политик сообщил налоговикам лишь о двух счетах.

Журналисты делают вывод о том, что подконтрольные Ходорковскому медиапроекты по раскрутке Грудинина основываются на связях предпринимателя и политика и совместных финансовых интересах через UBS.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В списке кандидатов восемь человек: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Владимир Путин (самовыдвижение).

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров