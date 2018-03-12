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Главные новости Пермского края
16:27  12 марта 2018 0

В Перми ТСЖ отсудило у минкульта право торговать на своей территории

Киоски на улице Ленина останутсяАлександр Соснин

Четыре киоска в центре краевой столицы стали предметом судебного разбирательства между собственниками жилого дома и региональным министерством культуры.

C 2013 по 2015 год Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края издало ряд приказов, касающихся режимов использования объектов культурного наследия. Согласно документу на данных территориях запрещено нахождение нестационарных торговых объектов. В связи с этим и возникла конфликтная ситуация между ТСЖ «Ленина 69» и министерством. Как рассказали «URA.RU» в ТСЖ, владельцы киосков платят им аренду за пользование землей. Эти деньги, по уверениям председателя товарищества собственников жилья, покрывают около 30% общих расходов дома и снос киосков повлечет существенный ущерб для жителей. Опираясь на приказ минкульта и регламент, в 2017 году Дзержинский районный суд принял решение ликвидировать данные нестационарные торговые объекты с улицы Ленина. В свою очередь, руководство ТСЖ обратилось в Пермский краевой суд с требованием признать приказ министерства о невозможности нахождения киосков на их территории нарушением прав жителей.

12 марта суд, выслушав доводы сторон, встал на сторону ТСЖ и признал приказ минкульта в части запрета на размещение киосков на Ленина, 69 неправомерным.

Отметим, что это не первый случай в Перми, когда суд встает на сторону жильцов и разрешает оставить нестационарные торговые объекты на территории жилых домов. Аналогичные решения Пермский краевой суд вынес в этом году по нескольким объектам культурного наследия — это «Поселок Мотовилихинского завода», «Проспект им. Сталина» (больше известный как «Тихий Компрос») и соцгородок «Рабочий поселок».

Александр Соснин
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