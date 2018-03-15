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15 марта 2018
14 марта 2018
00:59  15 марта 2018 0

Под Рязанью полицейские застрелили мужчину, устроившего пальбу из охотничьего ружья

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На месте инцидента работают полицейские, сотрудники местной прокуратуры и следователиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Рязанской области правоохранители ликвидировали 55-летнего злоумышленника, который открыл огонь по сотрудникам полиции из охотничьего ружья. Инцидент произошел в деревне Залесное-Чулково Кораблинского района.

Согласно информации, местные жители обратились в полицию и рассказали, что мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, с ружьем в руках ходит по двору своего дома. «Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что хозяин, 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина, заперся в доме», — цитирует Life пресс-службу МВД. Один из сотрудников правоохранительных органов попытался поговорить с ним через окно, но правонарушитель открыл огонь в направлении полицейских, передает RT.

Прибывшие на место инцидента офицеры СОБР отдела Рогсвардии по Рязанской области открыли ответный огонь и ликвидировали мужчину. При осмотре его дома правоохранители нашли охотничье ружье, а также десять патронов. В данный момент, на месте инцидента работают сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета по Рязанской области. Отмечается, что применение табельного оружия предварительно признано правомерным.

Александр Черноскутов
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