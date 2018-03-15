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Главные новости Пермского края
13:24  15 марта 2018 0

В Прикамье обстреляли автобусы из-за войны конкурентов

Эвакуатор маршруток недопущеных к эксплуатации. Челябинск, автобус, эвакуация маршрутки
При очередном нападении пострадали автобусы 205-го маршрутаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Краснокамске Пермского края неизвестные вновь обстреляли пассажирские автобусы из пневматического оружия. Атакам подверглись маршруты №205, курсирующие от остановки «площадь Гознака» в Краснокамске до «Станции Курья» в Перми.

Пули попали в заднюю часть машины, раздробив стекло. Пострадавших нет, так как транспорт без пассажиров направлялся после рабочей смены в гараж, а кондуктор находился в момент обстрела возле кабины водителя. Часом ранее аналогичные повреждения получил другой автобус, салон которого тоже пустовал, передает портал «Рифей Пермь».

Главный ущерб представляют не механические повреждения транспорта, а его простой. «Перевозчики теряют выручку, а пассажиры подолгу мерзнут на остановках», — рассказал водитель одного из автобусов Владимир Глебов. Он уточнил, что устраняют только те автобусы, которые работают на пермском направлении. Перевозчик Анатолий Сидоров заявил, что это проделки конкурентов, которым выгодно, чтобы его автобусы не вышли на линию. Полиция зафиксировала повреждения транспорта и приняла заявление от индивидуального предпринимателя, работающего на «лакомом» маршруте.

Отметим, «автобусные войны» в городе длятся уже более полугода. Так, ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли из пневматических винтовок и забросали кусками кирпичей порядка десяти единиц подвижного состава. «URA.RU» писало про атаку на маршрут №206 в декабре 2017 года.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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