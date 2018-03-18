16:10 18 марта 2018 0

Челябинские «звезды» повышают явку на выборах президента России Фото: Илья Московец © URA.RU

Самые медийные челябинцы голосуют на выборах президента и выкладывают мини-отчеты в своих соцсетях. Одним из первых на участок вместе со всей своей семьей пришел силач Эльбрус Нигматуллин, выставивший видео об этом у себя в Facebook.

«Это гражданский долг. Занимает немного времени, но очень ответственно. Я человек ответственный. И выборы разного уровня для всей моей семьи всегда были ответственны. Они проходят не часто. Всегда есть время подумать о том, что сделано и чего мы ожидаем от будущего президента. И вносим свою лепту. Надеюсь, все люди так поступят, выборы состоятся, будет хорошая явка и победит сильнейший», — сказал он на избирательном участке.

Всей семьей пришел на выборы и медиаиздатель Сергей Филичкин. Его «Гранада пресс» подготовила несколько видеороликов с избирательных участков. На одном из них голосует основатель музыкальной группы «Ариэль» Борис Каплун. «Проголосовал. Отдал практически весь свой голос. Я не знаю, как сейчас буду петь. У меня же скоро большой концерт, посвященный 50-летию. Ну, до 50-летия еще далеко. А сейчас мой голос необходим стране. Рад, что в такой торжественной обстановке проходят выборы и каждый из нас проявил такую инициативу. Я надеюсь, что совсем уже скоро страна будет цветущая, как сад, дети будут жить в мире и спокойствии. Всем будет работа, кто захочет. И все будет хорошо», — сказал он.

Популярная телеведущая, актриса и блогер Наталья Краснова у себя на странице во «ВКонтакте» разместила видео, где рассказала, что во время недавнего визита в Челябинск специально зашла в избирком и взяла открепительный документ, чтобы проголосовать 18 марта в Москве. Она с сарказмом прошлась по тем, кто на кухнях высказывает свою позицию, а не ходит на голосование. «Потрачу целых 5 минут. Поставлю галочку. Просто проголосую. Потому что это и есть смелость, это и есть свобода слова, возможность говорить то, что ты хочешь сказать — прийти и поставить галочку напротив того человека, за кого ты хочешь проголосовать. Реально. Вот это смелость. А нытье на кухне — это всего лишь нытье на кухне. Вот и все!» — говорит она.

Главврач челябинской горбольницы №1 Дмитрий Тарасов проголосовал у себя в медучреждении. После этого он организовал свободных сотрудников, чтобы сходить на митинг «Крымская весна», который проходил на пешеходной Кировке и был посвящен возвращению полуострова в состав России.

1/5 Фото: Facebook Ильи Коломейского

Постами о голосовании отметились уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, директор Камерного театра Илья Коломейские и многие другие известные челябинцы. Не все выкладывали фото в соцсети. «Мы пришли и проголосовали с женой. Фото и видео не делали. Потому что голосование должно быть нормой», — сказал пивовар Илья Ройтенберг.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).