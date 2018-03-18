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Главные новости Челябинской области
16:10  18 марта 2018 0

Челябинские звезды отметились на выборах президента. ФОТО, ВИДЕО

ВЫБОРЫ 2018. День голосования. Магнитогорск, избирательный участок, россия, воздушные шарики, магнитогорск, выборы
Челябинские «звезды» повышают явку на выборах президента РоссииФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Самые медийные челябинцы голосуют на выборах президента и выкладывают мини-отчеты в своих соцсетях. Одним из первых на участок вместе со всей своей семьей пришел силач Эльбрус Нигматуллин, выставивший видео об этом у себя в Facebook.

«Это гражданский долг. Занимает немного времени, но очень ответственно. Я человек ответственный. И выборы разного уровня для всей моей семьи всегда были ответственны. Они проходят не часто. Всегда есть время подумать о том, что сделано и чего мы ожидаем от будущего президента. И вносим свою лепту. Надеюсь, все люди так поступят, выборы состоятся, будет хорошая явка и победит сильнейший», — сказал он на избирательном участке.

Всей семьей пришел на выборы и медиаиздатель Сергей Филичкин. Его «Гранада пресс» подготовила несколько видеороликов с избирательных участков. На одном из них голосует основатель музыкальной группы «Ариэль» Борис Каплун. «Проголосовал. Отдал практически весь свой голос. Я не знаю, как сейчас буду петь. У меня же скоро большой концерт, посвященный 50-летию. Ну, до 50-летия еще далеко. А сейчас мой голос необходим стране. Рад, что в такой торжественной обстановке проходят выборы и каждый из нас проявил такую инициативу. Я надеюсь, что совсем уже скоро страна будет цветущая, как сад, дети будут жить в мире и спокойствии. Всем будет работа, кто захочет. И все будет хорошо», — сказал он.

Популярная телеведущая, актриса и блогер Наталья Краснова у себя на странице во «ВКонтакте» разместила видео, где рассказала, что во время недавнего визита в Челябинск специально зашла в избирком и взяла открепительный документ, чтобы проголосовать 18 марта в Москве. Она с сарказмом прошлась по тем, кто на кухнях высказывает свою позицию, а не ходит на голосование. «Потрачу целых 5 минут. Поставлю галочку. Просто проголосую. Потому что это и есть смелость, это и есть свобода слова, возможность говорить то, что ты хочешь сказать — прийти и поставить галочку напротив того человека, за кого ты хочешь проголосовать. Реально. Вот это смелость. А нытье на кухне — это всего лишь нытье на кухне. Вот и все!» — говорит она.

Главврач челябинской горбольницы №1 Дмитрий Тарасов проголосовал у себя в медучреждении. После этого он организовал свободных сотрудников, чтобы сходить на митинг «Крымская весна», который проходил на пешеходной Кировке и был посвящен возвращению полуострова в состав России.

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Фото: Facebook Ильи Коломейского

Постами о голосовании отметились уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, директор Камерного театра Илья Коломейские и многие другие известные челябинцы. Не все выкладывали фото в соцсети. «Мы пришли и проголосовали с женой. Фото и видео не делали. Потому что голосование должно быть нормой», — сказал пивовар Илья Ройтенберг.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Сергей Леонов
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