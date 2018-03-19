19:27 19 марта 2018 0

Качканарские депутаты винят своего мэра Сергея Набоких в низком результате Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Наименьшие результаты голосования за Владимира Путина в Свердловской области на прошедших 18 марта выборах президента РФ зафиксированы в Качканаре. Как сообщили «URA.RU» в региональном избиркоме, его поддержало 67,67% местных избирателей. Это почти на 7% ниже общеобластного показателя.

При этом в Качканаре зафиксирован один из самых высоких уровней голосования за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 17,42%. Это почти на 6% выше его результата в целом по региону. Председатель Качканарской гордумы Геннадий Русских считает, что таким волеизъявлением местные жители выразили отношение к непрофессионализму главы муниципалитета Сергея Набоких. Спикер, в частности, напомнил, что Набоких не исполнил данное им же при избрании обещание по ремонту трех городских улиц. Из 120 миллионов рублей, выделенных на этот проект, освоено только 42 миллиона. Также избиратели недовольны непродуманным выделением земельных участков под строительство коммерческих объектов.

Помимо этого, по данным спикера, мэр собирает вокруг себя оппозиционные силы, чтобы получить на выборах в сентябре 2018 года в местной думе большинство голосов и обеспечить себе возможность переизбрания на очередной срок. Сам Сергей Набоких заявил «URA.RU», что не считает полученный результат провальным — он всего на несколько процентов ниже общероссийского и является наивысшим в истории города. Мэр настаивает на том, что ряд депутатов в преддверии сентябрьских выборов в местную думу блокирует его инициативы по развитию городского хозяйства.

Еще одним поводом для протестных настроений, по мнению градоначальника, стала остановка в конце прошлого года в Качканаре завода «Металлист», на котором работает порядка 1 000 человек. Набоких заверил, что не готовится к сентябрьским выборам в местную думу, и заявил, что местные коммунисты проявляют активность исключительно по собственной инициативе.