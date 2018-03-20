Макаревич объяснил разницу между россиянами и «злобными дебилами»

11:39 20 марта 2018 0

Певец заявил, что на родине его неправильно поняли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич заявил, что не обзывал граждан России «злобными дебилами». По мнению музыканта, «оскорбленные представители русского народа» неправильно истолковали его слова, появившиеся в Facebook после выборов президента РФ.

«Я, оказывается, „назвал россиян злобными дебилами“! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это — не говорил я такого», — заявил Макаревич «Эху Москвы». Отказ «по горячим следам» комментировать журналистам нашумевшую публикацию он объяснил тем, что находился в дороге и даже не понимал, о чем его спрашивают.

«Написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): „Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов“. Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр, работает», — заключил Макаревич.

Между тем в России никакой «разницы» не увидели. Представитель МИД Мария Захарова предложила музыканту прекратить выпады в адрес земляков, а депутат Госдумы Наталья Поклонская предположила, что он имел в виду себя. По мнению Юрия Лозы, причина может быть в «злобности» окружения Макаревича. Ранее Киев официально включил музыканта, известного резкими оценками ситуации в РФ, в список «друзей Украины», напоминает «Русская планета».