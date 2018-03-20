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20 марта 2018
19 марта 2018
12:04  20 марта 2018 0

Свердловские депутаты выделили более полумиллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам

Агитация за Павла Грудинина, кандидата в президенты. Челябинск, купюры, тысяча рублей, банкноты, деньги, тысячи
Врачам, учителям и работникам культуры повысят зарплаты. Деньги на это есть.Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доходная часть бюджета Свердловской области на 2018 год выросла на 5,9 млрд рублей — до 219,6 миллиардов. Соответствующие поправки депутаты свердловского Заксобрания приняли на заседании 20 марта.

Региональный министр финансов Галина Кулаченко пояснила, что 4,3 млрд сверхплана поступит за счет налоговых и неналоговых доходов, еще 1,6 млрд — безвозмездные поступления из федерального бюджета.

По словам Кулаченко, прежде всего средства будут направлены на повышение заработной платы в бюджетной сфере. «На эти цели предусмотрено более 590 млн рублей», — сообщила министр. Кулаченко уточнила, что для бюджетников из сферы здравоохранения дополнительно выделят 203,4 млн рублей, 166 млн направят бюджетникам в сфере образования, 169,7 млн — работникам культуры.

«Кроме того корректировки в бюджете позволят сократить дефицит бюджета на 2,6 млрд рублей. На 146 млн рублей уменьшены расходы на обслуживание госдолга», — пояснила Кулаченко.

Александр Пономарев
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