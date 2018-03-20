В тюменском банке рассказали, как улучшить условия по ипотеке

14:53 20 марта 2018 0

В «Запсибкомбанке» пользуется популярностью рефинансирование ипотечных кредитов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С начала прошлого года порядка трех тысяч россиян обратились в «Запсибкомбанк» для рефинансирования своих ипотечных кредитов, которые они оформили в других федеральных и региональных банках. Таким образом они решили улучшить условия действующей ипотеки.

Рефинансирование позволяет снизить ежемесячный платеж, увеличить или уменьшить срок кредита и тем самым сэкономить на процентах. «Рассмотрение заявки на рефинансирование занимает не более четырех рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов. На протяжении всей сделки клиента сопровождают специалисты банка», — рассказал директор дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Иван Бочарников. По его словам, рефинансирование ипотечного кредита мало чем отличается от стандартной ипотечной сделки. Его основное условие — положительное обслуживание ипотеки заемщиком, своевременное погашение кредита без просрочек.

После предоставления клиентом всех необходимых документов и принятия положительного решения по рефинансированию банк безналично переводит кредитные средства по предоставленным реквизитам в счет погашения действующей ипотеки. Когда кредит погашен, регистрируется договор ипотеки в пользу «Запсибкомбанка». «Если заемщик нацелен на открытые и честные взаимоотношения с банком, то никаких подводных камней быть не может. Мы постарались сделать этот процесс как можно более комфортным для клиента», — отметил Бочарников.