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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Челябинской области
12:34  21 марта 2018 0

Школа бокса Сергея Ковалева может открыться в Челябинске уже в следующем году

Ковалев Сергей. Боксер. Челябинск, ковалев сергей
Сергей Ковалев поможет подросткам вырваться из неблагополучной средыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знаменитый боксер, уроженец Челябинской области Сергей Ковалев, планирует открыть свою школу бокса в столице Южного Урала. Для строительства спорткомплекса необходимо 170 млн. рублей. Часть суммы возьмет на себя Сергей Ковалев, остальные средства планируется собрать с помощью краудфандинга.

Как рассказали «URA.RU» в Фонде школы бокса Krusher Сергея Ковалева, под строительство уже выделен участок. Спортивный комплекс площадью 1600 квадратных метров будет расположен в Челябинске, в районе парка Гагарина, на пересечении улиц Энгельса и Труда. Сейчас идет подготовка проектной документации, и если все пойдет по плану, то школа может открыться уже в следующем году.

В школе будет несколько направлений: бокс, рукопашный бой, кикбоксинг, самбо, борьба. Занятия будут проводиться опытными тренерами для ребят в возрасте от 7 до 13 лет.

«Посещая мои мастер-классы и разработанные при моем участии тренировки, следуя моему жизненному примеру, ребята смогут вырваться из неблагополучной среды или найти верный вектор развития личности, а это очень важно для их социальной адаптации и в дальнейшем, конечно, для счастливой жизни», — приводит слова Ковалева сайт фонда.

В здании школы будет открыт Евразийский зал боксерской славы, в экспозиции которого будут представлены личные вещи и архивы звезд спорта. Также там будет виртуальная медиатека. Поддержать проект может любой желающий на сайте https://www.fundkrusher.ru/ Фонда школы бокса Сергея Ковалева.

Татьяна Ларина
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