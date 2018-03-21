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На вице-премьера возбуждено уголовное дело
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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Югры
14:48  21 марта 2018 0

В ХМАО дети и взрослые массово отравились шаурмой

Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
В Урае шаурмой отравились семь человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Урай в Югре возбудили уголовное дело после отравления шаурмой нескольких горожан, в том числе троих детей. Еще в начале февраля они обратились в больницу с подозрением на острое отравление.

Все семь пострадавших жителей Урая покупали шаурму в одном и том же месте незадолго до того, как их состояние ухудшилось, рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО— Югре Алина Никифорова. Среди пострадавших оказались двое девятилетних детей и 15-летний подросток. После случившегося специалисты Роспотребнадзора отправились с проверкой к продавцу некачественной шаурмы и выяснили, что он нарушал санитарные правила и не имел необходимой аттестации.

По факту отравления горожан Урайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будет дана оценка продавцу, который готовил и продавал шаурму, а также владельцу торговой точки. По решению суда ее работа приостановлена.

Дарья Корчак
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