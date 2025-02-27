Тренд московских тусовщиков: в Сургуте закатили первую дневную вечеринку. Видео

Сургутские тусовщики подхватили от москвичей тренд на дневные рейвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный элемент дресс-кода — любые очки
Главный элемент дресс-кода — любые очки Фото:

В сургутском баре устроили первую в ХМАО дневную вечеринку. Тренд на нетипичный формат задают столичные тусовщики — гостей развлекают DJ-сетами с самого утра. Северяне задумку москвичей оценили положительно.

«Утром в четверг народу ожидалось меньше, но в итоге был полный зал. Люди хотят еще. Заряжает на рабочий день!», — рассказал URA.RU организатор вечеринки Илья Бонапарт. Собеседник считает, что такая атмосфера благоприятна для развития коммуникации среди местных, а сам формат может быть полезен и для знакомств. «И выручку заведению подняли», — добавил он.

Дневные вечеринки сначала стали популярны в Москве, затем тренд добрался и до Урала. Столичные тусовщики предлагают собираться днем в неожиданных для публики местах. Например, в кофейнях. Настроение гостям задает диджей за барной стойкой. Правда вместо кофе некоторые посетители просят игристое. Для такого рейва предусмотрен и дресс-код — обязательны любые очки.

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В сургутском баре устроили первую в ХМАО дневную вечеринку. Тренд на нетипичный формат задают столичные тусовщики — гостей развлекают DJ-сетами с самого утра. Северяне задумку москвичей оценили положительно. «Утром в четверг народу ожидалось меньше, но в итоге был полный зал. Люди хотят еще. Заряжает на рабочий день!», — рассказал URA.RU организатор вечеринки Илья Бонапарт. Собеседник считает, что такая атмосфера благоприятна для развития коммуникации среди местных, а сам формат может быть полезен и для знакомств. «И выручку заведению подняли», — добавил он. Дневные вечеринки сначала стали популярны в Москве, затем тренд добрался и до Урала. Столичные тусовщики предлагают собираться днем в неожиданных для публики местах. Например, в кофейнях. Настроение гостям задает диджей за барной стойкой. Правда вместо кофе некоторые посетители просят игристое. Для такого рейва предусмотрен и дресс-код — обязательны любые очки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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