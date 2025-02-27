В сургутском баре устроили первую в ХМАО дневную вечеринку. Тренд на нетипичный формат задают столичные тусовщики — гостей развлекают DJ-сетами с самого утра. Северяне задумку москвичей оценили положительно.
«Утром в четверг народу ожидалось меньше, но в итоге был полный зал. Люди хотят еще. Заряжает на рабочий день!», — рассказал URA.RU организатор вечеринки Илья Бонапарт. Собеседник считает, что такая атмосфера благоприятна для развития коммуникации среди местных, а сам формат может быть полезен и для знакомств. «И выручку заведению подняли», — добавил он.
Дневные вечеринки сначала стали популярны в Москве, затем тренд добрался и до Урала. Столичные тусовщики предлагают собираться днем в неожиданных для публики местах. Например, в кофейнях. Настроение гостям задает диджей за барной стойкой. Правда вместо кофе некоторые посетители просят игристое. Для такого рейва предусмотрен и дресс-код — обязательны любые очки.
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