26 февраля 2025

В Сургуте извращенец мастурбировал в машине с открытым окном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Извращенца в авто увидели дети и все рассказали своей маме
Извращенца в авто увидели дети и все рассказали своей маме Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Ленинградской неизвестный мужчина днем занимался самоудовлетворением в салоне припаркованного автомобиля. Из окон рядом стоящего дома его заметили жители и сняли на видео.

«В Сургуте рукоблуд устроил непристойное зрелище в салоне авто. Это случилось средь бела дня во дворе дома на Ленинградской, 7. Его заметили дети, которые сидели дома на карантине. Они сразу сообщили матери», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «К-Информ».

Мама школьников запечатлела извращенца на видео и вышла во двор, чтобы сделать ему замечание. Однако мужчина за свой поступок даже не извинился.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что инцидент зарегистрирован и по нему проводится проверка.

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В Сургуте (ХМАО) на улице Ленинградской неизвестный мужчина днем занимался самоудовлетворением в салоне припаркованного автомобиля. Из окон рядом стоящего дома его заметили жители и сняли на видео. «В Сургуте рукоблуд устроил непристойное зрелище в салоне авто. Это случилось средь бела дня во дворе дома на Ленинградской, 7. Его заметили дети, которые сидели дома на карантине. Они сразу сообщили матери», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «К-Информ». Мама школьников запечатлела извращенца на видео и вышла во двор, чтобы сделать ему замечание. Однако мужчина за свой поступок даже не извинился. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что инцидент зарегистрирован и по нему проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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