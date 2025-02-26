В Сургуте (ХМАО) на улице Ленинградской неизвестный мужчина днем занимался самоудовлетворением в салоне припаркованного автомобиля. Из окон рядом стоящего дома его заметили жители и сняли на видео.
«В Сургуте рукоблуд устроил непристойное зрелище в салоне авто. Это случилось средь бела дня во дворе дома на Ленинградской, 7. Его заметили дети, которые сидели дома на карантине. Они сразу сообщили матери», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «К-Информ».
Мама школьников запечатлела извращенца на видео и вышла во двор, чтобы сделать ему замечание. Однако мужчина за свой поступок даже не извинился.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что инцидент зарегистрирован и по нему проводится проверка.
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