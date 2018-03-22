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22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
13:44  22 марта 2018 0

В югорском муниципалитете — крупные кадровые рокировки. Семья чиновников покидает свои посты

Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск., дейнека олег
В «Тепловодоканале» Мегиона ищут нового гендиректора, а глава города останется без советникаФото: Александр Елизаров © URA.RU

В одном из муниципалитетов ХМАО серьезные кадровые перестановки. В Мегионе уволен глава МУП «Тепловодоканал» Андрей Баринов. Его супруга, советница главы города Олега Дейнека, также ушла в отпуск с последующим увольнением. Об этом 22 марта «URA.RU» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника, супруга Андрея Баринова Ирина Баринова являлась советницей Олега Дайнека еще со времен его депутатства в окружной думе. После приезда в Мегион именно она предложила мэру кандидатуру своего мужа в МУП. Изначально Баринов был взят на должность заместителя, а уже после получил пост генерального директора.

«Баринов, пользуясь положением супруги, позволял себе грубые высказывания и требования в адрес главы города даже на общих планерках. В прошлом месяце в его МУПе прошли обыски силовиков, после чего он написал заявление на увольнение, которое было подписано главой города. Возможно, что Ирина Баринова уходит демонстративно вслед за мужем, виня главу, что он подписал заявление мужа и не стал уговаривать его остаться», — комментирует инсайдер.

В городском «Тепловодоканале» сообщили, что Андрей Баринов в организации больше не работает, но комментировать подробности отказались. Получить комментарий Олега Дейнека на момент публикации материала не удалось. Чиновник не отвечает на звонки агентства.

Игорь Волосин
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