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16 марта 2018
13:10  16 марта 2018 0

«Вот где смрад!» Ургант предложил проверить челябинские детсады и школы на вредные выбросы. ВИДЕО

Смог над городом. Неблагоприятная экологическая обстановка. Челябинск, смог над челябинском, неблагоприятные метеоусловия
Смог в Челябинске стал частой темой федеральной повесткиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» второй раз за неделю затронул тему экологии в Челябинске. На этот раз он высмеял прокуратуру, которая назвала источником вредных выбросов дворец спорта «Юность».

Ургант отметил, что предыдущее обсуждение новости про Челябинск понравилось не всем местным жителям, и назвал ситуацию в южноуральском городе «действительно чудовищной». После ведущий привел материал про Дворец спорта и посоветовал челябинским прокурорам поискать источники загрязнения воздуха в детских садах, яслях и школах. «Вот где смрад!» — иронично воскликнул Ургант.

Обсуждение смога начинается на 3:30 минуте

Ранее прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку в МУП «Дворец спорта „Юность“» и установила, что комплекс газопоршневых агрегатов и газовая котельная предприятия выбрасывают в атмосферный воздух загрязняющие вещества. В пресс-службе ведомства заявили, что завели уголовные дела за несоблюдение экологических требований и нарушение правил охраны атмосферного воздуха. «Юность» и ее директора обязали выплатить штрафы.

Напомним, в прошлый раз Иван Ургант пошутил, что челябинцы надышались смогом и сами уже не замечают грязи и химического запаха в городе. Такую серую весну в Челябинске ведущий назвал «не самой радужной», писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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