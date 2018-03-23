07:54 23 марта 2018 0

В Сети уже сравнили происходящее с кадрами из фильма «Бегущий по лезвию 2049» ФОТО: Nikoc, Facebook

Воздух с побережья Африки принес на Крит пыль, создавшую множество проблем жителям острова. Пользователи в Twitter сообщают, что островитяне задыхаются.

Невероятное природное явление случилось несколько часов назад. Красная африканская пыль покрыла греческий остров и изменила цвет неба на оранжевый. Видимость составляет сотню метров. В соцсетях пользователи пишут, что кроваво-красный остров напоминает им ад, потому что линии горизонта не видно, и к тому же нечем дышать. Большинство жителей остаются дома. Люди выходят на улицу исключительно в платках или противогазах, уточняет Nation News.

Греческий метеоролог Манолис Ленкас назвал пыльную бурю из Африки очень серьезным случаем. По его словам, причиной стало слишком высокое давление. Движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров, в результате теплые воздушные массы принесли с собой пыль, пишут «Дни.ру».