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23 марта 2018
22 марта 2018
07:54  23 марта 2018 0

На Крит обрушилась красная песчаная буря. «Как в аду». ФОТО, ВИДЕО

В Сети уже сравнили происходящее с кадрами из фильма «Бегущий по лезвию 2049»ФОТО: Nikoc, Facebook

Воздух с побережья Африки принес на Крит пыль, создавшую множество проблем жителям острова. Пользователи в Twitter сообщают, что островитяне задыхаются.

Невероятное природное явление случилось несколько часов назад. Красная африканская пыль покрыла греческий остров и изменила цвет неба на оранжевый. Видимость составляет сотню метров. В соцсетях пользователи пишут, что кроваво-красный остров напоминает им ад, потому что линии горизонта не видно, и к тому же нечем дышать. Большинство жителей остаются дома. Люди выходят на улицу исключительно в платках или противогазах, уточняет Nation News.

Греческий метеоролог Манолис Ленкас назвал пыльную бурю из Африки очень серьезным случаем. По его словам, причиной стало слишком высокое давление. Движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров, в результате теплые воздушные массы принесли с собой пыль, пишут «Дни.ру».

Наталья Михалева
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