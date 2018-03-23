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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:31  23 марта 2018 0

Полицейские не пускают адвокатов к задержанным защитникам телебашни в Екатеринбурге

Защитники башни и их адвокаты в отделе полиции №5, кириллова мария
Юристы заявили, что их не пускают к задержаннымФото: Иван Волков
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Уральские адвокаты обвинили полицейских Екатеринбурга в грубом нарушении российского законодательства: адвокатов и юристов не пускают к защитникам башни, доставленным в отдел полиции №5 для составления протоколов. Об этом «URA.RU» сообщили сами адвокаты.

«Нас физически не пускают в кабинеты к задержанным, хотя никаких правовых оснований для этого нет: мы приложили и сдали свои адвокатские ордера, — рассказала „URA.RU“ адвокат Мария Кириллова. — Это грубейшее нарушение законов — закона об адвокатской деятельности, не говоря уже о Конституции Российской Федерации, которая гарантирует каждому гражданину право на защиту».

По словам Кирилловой, она вместе с юристом Иваном Волковым уже составила жалобу на имя начальника отдела полиции №5 (см. скан1 ,скан2) Александра Дмитриева. «Нам просто говорят: „Ждите!“. А чего ждать, когда в это время полицейские работают с нашими доверителями», — замечает Кириллова. Получить оперативный комментарий полиции к моменту публикации не удалось: в пресс-группе Управления МВД по г. Екатеринбурге предложили отправить письменный запрос на имя начальника УМВД Сергея Кулагина.

Рано утром 23 марта противники снова екатеринбургской телебашни проникли на территорию объекта. Произошла стычка с охраной, несколько человек были задержаны. Троим руферам удалось попасть внутрь башни: они забрались на верх и вывесили российский флаг. Активисты сообщили СМИ, что требуют референдума, который должен решить судьбу екатеринбургской телебашни. Около 14 часов они спустились на землю, после их увезли в отдел полиции №5. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

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Иван Волков

Андрей Гусельников
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