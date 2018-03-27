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27 марта 2018
26 марта 2018
07:51  27 марта 2018 0

Под Екатеринбургом с путей сошли 30 вагонов

Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, горка, пути, ржд, железнодорожный узел
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во второй половине дня 26 марта в Свердловской области с путей сошли 20 груженых щебнем вагонов и 10 пустых. Из-за этого задерживается отправление семи пассажирских поездов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловской железной дороги.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на путях необщего пользования ООО «Коноваловский рудник», примыкающих к станции Билимбай. Сход 20 вагонов произошел самопроизвольно, они ударили по стоящим на станции порожним грузовым вагонам, после чего 10 из них тоже сошли с путей. На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Кузино и Каменск-Уральский, пояснили в пресс-службе. В Уральском следственном управлении на транспорте «URA.RU» сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

В результате происшествия задерживаются пригородные поезда №7240 (Шаля — Екатеринбург-Пассажирский) и №7239 (Екатеринбург-Пассажирский — Шаля), пассажиров которых уже доставили автобусами в место назначения, а также №7237 (Екатеринбург-Пассажирский — Шаля). Помимо этого до 1 часа возможны задержки пассажирских поездов №71 (Екатеринбург — Санкт-Петербург), №69 (Чита — Москва), №13 (Новокузнецк — Санкт-Петербург) и №191 (Челябинск- Санкт-Петербург).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Прикамье сошли с рельсов порядка 15 грузовых вагонов. Восстановительные поезда прибыли в том числе из Екатеринбурга.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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