В аварии никто не пострадал
В воскресенье, 25 февраля, на станции Чайковская Пермского региона Свердловской железной дороги около пятнадцати вагонов грузового поезда сошли с рельс.
ЧП, по данным пресс-службы СЖД, произошло около девяти вечера. Пострадавших и угрозы экологии нет, однако из-за аварии специалисты не исключают задержки пассажирских поездов и пропуск составов измененным маршрутом.
Сейчас на месте работают восстановительные поезда станций Верещагино, Пермь-Сортировочная и Екатеринбург, а также все экстренные службы Пермского края, сообщили в региональном управлении МЧС.