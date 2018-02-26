00:58 26 февраля 2018 1

В аварии никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье, 25 февраля, на станции Чайковская Пермского региона Свердловской железной дороги около пятнадцати вагонов грузового поезда сошли с рельс.

ЧП, по данным пресс-службы СЖД, произошло около девяти вечера. Пострадавших и угрозы экологии нет, однако из-за аварии специалисты не исключают задержки пассажирских поездов и пропуск составов измененным маршрутом.

Сейчас на месте работают восстановительные поезда станций Верещагино, Пермь-Сортировочная и Екатеринбург, а также все экстренные службы Пермского края, сообщили в региональном управлении МЧС.