На медиафасаде Ельцин Центра в столице Урала появились изображения двух свечей. Их зажгли в память о погибших в страшном пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Об этом рассказали «URA.RU» в пресс-службе учреждения.
В среду, 28 марта, администрация центра также проведет учения по эвакуации, которые позволят сотрудникам отработать алгоритм действий в случае возгорания.«Система безопасности в Ельцин Центре была и всегда будет приоритетом в нашей работе. Нам понятно особое беспокойство наших посетителей, связанное с трагическими событиями в Кемерове», — написали на сайте учреждения. Администрация центра добавила, что с вниманием отнеслась к замечаниям, появившимся в последние дни в социальных сетях, и пообещала учесть их.
В Кемерове 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» произошел страшный пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В столицу Кузбасса прибыл президент России Владимир Путин. Причиной трагедии он назвал «преступную халатность и разгильдяйство».