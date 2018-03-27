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27 марта 2018
Главные новости Свердловской области
22:28  27 марта 2018 0

На фасаде Ельцин Центра в Екатеринбурге «зажгли» свечи в память о погибших в Кемерове. ФОТО

В центре также состоятся учения по эвакуацииОперативные Ночные Новости
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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На медиафасаде Ельцин Центра в столице Урала появились изображения двух свечей. Их зажгли в память о погибших в страшном пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Об этом рассказали «URA.RU» в пресс-службе учреждения.

В среду, 28 марта, администрация центра также проведет учения по эвакуации, которые позволят сотрудникам отработать алгоритм действий в случае возгорания.«Система безопасности в Ельцин Центре была и всегда будет приоритетом в нашей работе. Нам понятно особое беспокойство наших посетителей, связанное с трагическими событиями в Кемерове», — написали на сайте учреждения. Администрация центра добавила, что с вниманием отнеслась к замечаниям, появившимся в последние дни в социальных сетях, и пообещала учесть их.

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Оперативные Ночные Новости

В Кемерове 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» произошел страшный пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В столицу Кузбасса прибыл президент России Владимир Путин. Причиной трагедии он назвал «преступную халатность и разгильдяйство».

Иван Шестак
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