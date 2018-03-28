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28 марта 2018
Главные новости Москвы
21:02  28 марта 2018 0

Агитаторы Грудинина распространяли в соцсетях ложь о трагедии в Кемерове. СКРИНЫ

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Сторонники Грудинина давали фейковые новости о трагедии в КемеровеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Группы и паблики поддержки директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в соцсетях распространяли недостоверную информацию о трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Дезинформация привела к панике и недоверию к данным специалистов из МЧС, которые работали на месте.

В группе «Павел Грудинин — наш народный президент» были опубликованы скриншоты из рабочей программы, которая отображает количество купленных в кинотеатры мест. Авторы заявили, что, по минимальным подсчетам, количество людей в трех залах составляло 160 человек. Откуда были взяты эти данные — неизвестно. Другие паблики, как, например, «Павел Грудинин — народный президент» опубликовали аудиозаписи голосов якобы очевидцев трагедии. Проверить, чьи голоса звучали в действительности, не представляется возможным.

В паблике «ПДС НПСР («Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России) за Павла Грудинина») днем 27 марта была опубликована запись, в которой говорилось, что трагедия унесла жизни 400 человек. «Без подписки не пускают на опознание родственников. Плюс пугают тем, что не получат компенсацию от хозяина центра в размере 3000 000», — говорится в заглавии поста. Авторы дали ссылку на издание «Говорит Москва», которое должно было подтверждать сказанное. Перейдя по ссылке, можно прочитать, что корреспондент СМИ связывался с оперативным штабом по ликвидации последствий, где пояснили, что подпись о неразглашении носит протокольный характер.

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Скрин якобы количества занятых в кинозалах мест Фото: Соцсети

Ранее о том, что многие попытались использовать трагедию в своих целях, рассказали ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина и драматург, уроженец Кемерово, Евгений Гришковец. «URA.RU» сообщало, что многие блогеры выкладывали видео, в которых заявляли о том, что число жертв трагедии исчисляется несколькими сотнями. Среди популярных YouTube-каналов такую информацию распространял Николай Соболев и «Немагия». Стендап-комик Данила Поперечный позже извинился, сказав, что поспешил назвать число погибших в Кемерове.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания возник на детской площадке. Огонь стремительно распространился по зданию. Трагедия унесла жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок.

Семен Гринберг
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