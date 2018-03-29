В одной из маршруток Челябинска местным жителям сдачи сдачу десятирублевыми монетами, на обратной стороне которых была наклеена реклама. Челябинцы сфотографировали деньги и разместили на информационно-развлекательном портале «Пикабу».
На снимках видно, что с обратной стороны монет в наклейках предлагаются услуги по ремонту ванной и квартир «под ключ». Кроме того, оставлены контакты, куда можно обратиться с заявкой. Пользователи отреагировали с юмором на такой подход и отметили, что в других городах России уже давно используют подобный метод распространения рекламы.
«Хорошо, что не на 10-копеечных… Отклеиваешь наклейку, а там шоколадка… А замуж так можно выйти?» — прокомментировали одни посетители сайта. Другие усомнились в законности подобной деятельности и подлинности монет. Однако согласно «Признакам платежеспособности банкнот и монет Банка России» нанесенные посторонние надписи не лишают монеты способности выступать законным средством наличного платежа.