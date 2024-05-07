Ремонты начались на 15 дорогах Челябинска
В Челябинске начались ремонты и строительство на 15 объектах улично-дорожной сети. Как сообщил врио председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Дмитрий Шиляев, работы на ряде дорог начались в 2023 году и теперь продолжились.
«В 2024 год, благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера у нас большие планы. Работы уже начались на 15 объектах улично-дорожной сети Челябинска. Продолжились работы на переходящих с 2023 года объектах», рассказал Шиляев.
Строительство:
- Комсомольский проспект до улицы Чичерина;
- улица Бейвеля от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта;
- улица Молдавская до проспекта Победы.
Реконструкция и капитальный ремонт:
- улица Гранитная от Копейского шоссе до Дзержинского,
- улица Игнатия Вандышева от Братьев Кашириных до Двинской;
- проспект Ленина от Героев Танкограда до Линейной.
- Начали строить путепровод через железнодорожные пути в поселке Новосинеглазово, новые дороги по улицам Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска.
- ремонт уже начался на улицах Сталеваров, Рязанской, Восьмого марта, Художника Русакова и Городской. Также работы ведутся на путепроводе у ТЭЦ-3 и Бродокалмакском тракте.
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