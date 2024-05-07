В Челябинске начались работы по строительству и ремонту 15 дорог. Список

08 мая 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Ремонты начались на 15 дорогах Челябинска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске начались ремонты и строительство на 15 объектах улично-дорожной сети. Как сообщил врио председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Дмитрий Шиляев, работы на ряде дорог начались в 2023 году и теперь продолжились. «В 2024 год, благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера у нас большие планы. Работы уже начались на 15 объектах улично-дорожной сети Челябинска. Продолжились работы на переходящих с 2023 года объектах», рассказал Шиляев. Строительство: Комсомольский проспект до улицы Чичерина;

улица Бейвеля от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта;

улица Молдавская до проспекта Победы. Реконструкция и капитальный ремонт: улица Гранитная от Копейского шоссе до Дзержинского,

улица Игнатия Вандышева от Братьев Кашириных до Двинской;

проспект Ленина от Героев Танкограда до Линейной.

Начали строить путепровод через железнодорожные пути в поселке Новосинеглазово, новые дороги по улицам Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска.

ремонт уже начался на улицах Сталеваров, Рязанской, Восьмого марта, Художника Русакова и Городской. Также работы ведутся на путепроводе у ТЭЦ-3 и Бродокалмакском тракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске начались ремонты и строительство на 15 объектах улично-дорожной сети. Как сообщил врио председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Дмитрий Шиляев, работы на ряде дорог начались в 2023 году и теперь продолжились. «В 2024 год, благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера у нас большие планы. Работы уже начались на 15 объектах улично-дорожной сети Челябинска. Продолжились работы на переходящих с 2023 года объектах», рассказал Шиляев. Строительство: Реконструкция и капитальный ремонт: