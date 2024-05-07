07 мая 2024

В Челябинске начались работы по строительству и ремонту 15 дорог. Список

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Курган, каток, асфальт, ремонт дороги
Ремонты начались на 15 дорогах Челябинска Фото:

В Челябинске начались ремонты и строительство на 15 объектах улично-дорожной сети. Как сообщил врио председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Дмитрий Шиляев, работы на ряде дорог начались в 2023 году и теперь продолжились.

«В 2024 год, благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера у нас большие планы. Работы уже начались на 15 объектах улично-дорожной сети Челябинска. Продолжились работы на переходящих с 2023 года объектах», рассказал Шиляев.

Строительство:

  • Комсомольский проспект до улицы Чичерина;
  • улица Бейвеля от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта;
  • улица Молдавская до проспекта Победы.

Реконструкция и капитальный ремонт:

  • улица Гранитная от Копейского шоссе до Дзержинского,
  • улица Игнатия Вандышева от Братьев Кашириных до Двинской;
  • проспект Ленина от Героев Танкограда до Линейной.
  • Начали строить путепровод через железнодорожные пути в поселке Новосинеглазово, новые дороги по улицам Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска.
  • ремонт уже начался на улицах Сталеваров, Рязанской, Восьмого марта, Художника Русакова и Городской. Также работы ведутся на путепроводе у ТЭЦ-3 и Бродокалмакском тракте.

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В Челябинске начались ремонты и строительство на 15 объектах улично-дорожной сети. Как сообщил врио председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Дмитрий Шиляев, работы на ряде дорог начались в 2023 году и теперь продолжились. «В 2024 год, благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера у нас большие планы. Работы уже начались на 15 объектах улично-дорожной сети Челябинска. Продолжились работы на переходящих с 2023 года объектах», рассказал Шиляев. Строительство: Реконструкция и капитальный ремонт:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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