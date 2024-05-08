На участке трассы М-5 в Челябинской области перешли к новому этапу реконструкции. Фото

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На трассе М-5 начался второй этап реконструкции (архивное фото) Фото:

На трассе М-5 Челябинской области начали устройство дорожной одежды. Дорожники перешли ко второму этапу реконструкции, сообщили URA.RU 8 мая в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Приступаем к очередному этапу реконструкции трассы М-5 „Урал“ в горнозаводской зоне. На втором этапе мы приступили к устройству дорожной одежды», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Работы по переводу последнего участка трассы М-5 в регионе в четырехполосное исполнение завершат в 2024 году. После укладки дорожной одежды подрядчики начнут укрепление обочин, к ноябрю на участке уже планируют закончить установку освещения. По прогнозам, время поездки из Челябинска в Миасс сократится минимум на полчаса.

Подрядчики приступили к устройству дорожной одежды
Подрядчики приступили к устройству дорожной одежды
Перевод участка М-5 в четырехполосное движение планируют в 2024 году
Перевод участка М-5 в четырехполосное движение планируют в 2024 году

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На трассе М-5 Челябинской области начали устройство дорожной одежды. Дорожники перешли ко второму этапу реконструкции, сообщили URA.RU 8 мая в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Приступаем к очередному этапу реконструкции трассы М-5 „Урал“ в горнозаводской зоне. На втором этапе мы приступили к устройству дорожной одежды», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Работы по переводу последнего участка трассы М-5 в регионе в четырехполосное исполнение завершат в 2024 году. После укладки дорожной одежды подрядчики начнут укрепление обочин, к ноябрю на участке уже планируют закончить установку освещения. По прогнозам, время поездки из Челябинска в Миасс сократится минимум на полчаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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