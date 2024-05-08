На День Победы города Челябинской области накроют дожди

В Челябинской области 9 мая пройдут дожди, а максимальная температура будет плюс 13 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На День Победы 9 мая в большинстве территорий Челябинской области пройдут дожди. О том какая погода будет в крупных городах региона — в материале URA.RU.

Челябинск

Согласно информации сервиса «Гисметео», в День Победы 9 мая в Челябинске ночью будет пасмурно, также пройдут дожди. Днем ожидаются осадки, температура воздуха поднимется до семи градусов тепла с порывами ветра до десяти метров в секунду.

Магнитогорск

В Магнитогорске ночью 9 мая ожидаются осадки, температура воздуха достигнет плюс 12. Днем будет солнечная погода и десять градусов тепла. Порывы ветра до 12 метров в секунду

Копейск

Ночью 9 мая температура воздуха в Копейске будет плюс 13, ожидается дождь. Днем порывы ветра достигнут отметки 11 метров в секунду, температура воздуха — семь градусов тепла с осадками.

Миасс

Ночью 9 мая в Миассе ожидается пасмурная погода с дождем, температура подымется до 13 градусов. Днем — плюс восемь без осадков. Порывы ветра до 13 метров в секунду.

Златоуст

В Златоусте на День Победы ночью будет пасмурно и пройдет дождь, температура до плюс 11 градусов. Днем ожидается плюс семь градусов, безоблачная погода, а порывы ветра до десять метров в секунду.

Троицк

Троицк встретит 9 мая с дождем. Ночью температура достигнет отметки 13 градусов и пройдет дождь. Днем также ожидаются осадки, максимальная температура плюс девять. Порывы ветра ожидаются до 12 метров в секунду.

Снежинск

9 мая ночью в Снежинске будет плюс 13, пасмурная погода и дождь. Днем температура воздуха подымется до восьми градусов тепла, а порывы ветра ожидаются 11 метров в секунду.

Озерск

Ночью 9 мая в Озерске пройдет дождь, температура воздуха — плюс 13. Днем будет солнечно до девяти градусов тепла, а порывы ветра до десяти метров в секунду.

Трехгорный

В Трехгорном ночью 9 мая ожидается сильный дождь с температурой плюс девять. Днем — безоблачно, до шести градусов тепла с порывами ветра 11 метров в секунду.

Южноуральск

Ночью 9 мая в Южноуральске ожидается сильный дождь с температурой воздуха до плюс 13. Днем будет девять градусов тепла, небольшие осадки и ветер до десяти метров в секунду.

Кыштым

В Кыштыме ночью пройдут дожди, температура воздуха — плюс 13. Днем ожидается солнечная погода и девять градусов тепла. Порывы ветра — 11 метров в секунду.

Чебаркуль

Ночью 9 мая в Чебаркуле ожидаются сильные осадки, температура воздуха подымется до плюс 13. Днем будет девять градусов тепла с порывами ветра до 11 метров в секунду.